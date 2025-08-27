Abschleppmanöver missglückt: Auto kracht in Verkehrsschilder

Ein Abschleppmanöver ist bei Asbach-Bäumenheim gründlich schiefgegangen. Wie die Polizei mitteilt, schleppte ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Auto am Mittwoch, gegen 0.15 Uhr, mit einer Abschleppstange den defekten Wagen einer 28-Jährigen ab. Diese Stange löste sich auf dem Zubringer von der B16 auf die autobahnähnlich ausgebaute B2 in Richtung Augsburg während der Fahrt. Dadurch prallte das Auto der Frau zunächst in das des Mannes. Anschließend rollte es über eine Verkehrsinsel und überfuhr zwei Verkehrsschilder. Verletzt wurde niemand. Die Front des abgeschleppten Wagens wurde durch die Kollision erheblich beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden von der Polizei verwarnt. (AZ)

