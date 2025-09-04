Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Missglücktes Überholmanöver in Donauwörth: Unfall mit 2000 Euro Sachschaden

Donauwörth

Missglücktes Überholmanöver an der Umkehr führt zu Sachschaden

Eine Autofahrerin versucht, ein anderes Fahrzeug rechts zu überholen und prallt dagegen. Die Polizei gibt die Schadenshöhe mit rund 2000 Euro an.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hatte einen Unfall an der Umkehr in Donauwörth aufzunehmen. Verletzt wurde niemand.
    Die Polizei hatte einen Unfall an der Umkehr in Donauwörth aufzunehmen. Verletzt wurde niemand. Foto: Malin Wunderlich/dpa, Symbolbild

    An der Umkehr in Donauwörth hat es am Mittwochabend gekracht. Nach Angaben der Polizei war eine 21-jährige Autofahrerin gegen 19 Uhr dort von der Kapellstraße kommend unterwegs. Als sie an der Umkehr links einbiegen wollte, setzte eine dahinter fahrende 36-Jährige mit ihrem Pkw zu einem Überholmanöver an, das letztendlich missglückte: Sie beabsichtigte, rechts an der Linksabbiegespur vorbeizufahren und prallte dabei seitlich gegen das Fahrzeug der 21-Jährigen. Es entstand Gesamtschaden von geschätzten 2000 Euro. Beide Frauen blieben unverletzt. Die aufnehmenden Beamten verwarnten die 36-Jährige vor Ort gebührenpflichtig mit 35 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden