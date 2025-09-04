Missglücktes Überholmanöver an der Umkehr führt zu Sachschaden

An der Umkehr in Donauwörth hat es am Mittwochabend gekracht. Nach Angaben der Polizei war eine 21-jährige Autofahrerin gegen 19 Uhr dort von der Kapellstraße kommend unterwegs. Als sie an der Umkehr links einbiegen wollte, setzte eine dahinter fahrende 36-Jährige mit ihrem Pkw zu einem Überholmanöver an, das letztendlich missglückte: Sie beabsichtigte, rechts an der Linksabbiegespur vorbeizufahren und prallte dabei seitlich gegen das Fahrzeug der 21-Jährigen. Es entstand Gesamtschaden von geschätzten 2000 Euro. Beide Frauen blieben unverletzt. Die aufnehmenden Beamten verwarnten die 36-Jährige vor Ort gebührenpflichtig mit 35 Euro. (AZ)

