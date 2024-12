Unbekannter findet EC-Karte und bezahlt damit verbotenerweise

Ein Unbekannter hat in Asbach-Bäumenheim eine EC-Karte gefunden, die eine Person zuvor verloren hatte, und daraus verbotenerweise Kapital geschlagen.

Das Opfer zeigte den Fall am Montag bei der Polizei an. Die zu einem Bankkonto gehörige Geldkarte ging auf einem Fußweg im Gemeindegebiet verloren. In der Folge zahlte der Finder mit der fremden Karte in vier Transaktionen widerrechtlich einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag an einem Snackautomaten. Die Gesetzeshüter ermitteln nun wegen des Verdachts der Fundunterschlagung. (AZ)