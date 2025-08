Mit Neuerungen: Wemdinger Picknick an diesem Freitag findet statt

Nachdem das Picknick in Wemding am vergangenen Freitag aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt wurde, findet es am morgigen Freitag wieder statt. Dann hat das Wolferstädter Duo Harmony in Melody im Stadtgraben seinen Auftritt. Die Schwestern Evi und Tanja spielen gefühlvolle und zugleich unterhaltsame Musik von Klassik bis Pop. Gäste können in diesem Jahr erstmals LED-Lampen für ihre Picknickdecken gegen eine Pfandgebühr von 20 Euro leihen. Außerdem steht am Grabendurchgang Sandbichelring ein zusätzlicher WC-Wagen zur Verfügung. Los geht es um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. (AZ)

