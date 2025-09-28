Mit zwei Promille im Blut: Mann versucht Parfums in Donauwörth zu stehlen

Ein 33-Jähriger hat am Samstag versucht, Produkte aus einer Drogerie in Donauwörth zu stehlen. Gegen 18.20 Uhr entwendete der Mann drei Parfums aus dem Ladengeschäft und verließ im Anschluss den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte den Mann aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.
Bei der Durchsuchung des Mannes fanden Beamte außerdem ein mitgeführtes Cuttermesser. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die entwendeten Parfums hatten einen Wert von insgesamt 420 Euro. Gegen den Beschuldigten wird nun aufgrund von Diebstahls mit Waffen ermittelt. (AZ)
