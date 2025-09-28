Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Mit zwei Promille im Blut: Mann versucht Parfums in Donauwörth zu stehlen

Donauwörth

Mit zwei Promille im Blut: Mann versucht Parfums in Donauwörth zu stehlen

Der 33-Jährige steckt in einer Drogerie mehrere Produkte ein. Eine Mitarbeiterin hält ihn auf bis die Polizei kommt. Die findet noch etwas anderes bei dem Mann.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann hat versucht Parfums aus einer Drogerie in Donauwörth zu stehlen.
    Ein Mann hat versucht Parfums aus einer Drogerie in Donauwörth zu stehlen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein 33-Jähriger hat am Samstag versucht, Produkte aus einer Drogerie in Donauwörth zu stehlen. Gegen 18.20 Uhr entwendete der Mann drei Parfums aus dem Ladengeschäft und verließ im Anschluss den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte den Mann aber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

    Bei der Durchsuchung des Mannes fanden Beamte außerdem ein mitgeführtes Cuttermesser. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die entwendeten Parfums hatten einen Wert von insgesamt 420 Euro. Gegen den Beschuldigten wird nun aufgrund von Diebstahls mit Waffen ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden