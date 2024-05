Das ist auf dem Mittelaltermarkt geboten: Programm, Bands und Preise

Am Donnerstag beginnt wieder der Mittelaltermarkt auf der Burg Harburg. Bis Sonntag ist einiges geboten - vom Ritterturnier bis hin zur Feuershow.

Ritterturnier, Mittelalterbands und Gaukler: Ab Donnerstag geht es auf Schloss Harburg wieder rund. Alle Infos rund um das große Mittelalterspektakel gibt es hier.

Der Mittelaltermarkt findet von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, statt, und zwar am Donnerstag von Samstag von 11 bis 23 Uhr, am Freitag von 17 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 15 Jahren pro Tag 10 Euro. Das Dreitagesticket, gültig von Freitag bis Sonntag, kostet 27 Euro, ein Viertagesticket 35 Euro. Rabatt gibt es für diejenigen, die gewandet erscheinen: Hier kostet der Tageseintritt nur noch 9 Euro, drei Tage 24 und vier Tage 32 Euro. Für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren kostet der Eintritt pro Tag 7 Euro, drei Tage 18 Euro und vier Tage 25 Euro; Familien, bestehend aus Vater, Mutter und ein bis drei Kinder bis 14 Jahre, zahlen 20 Euro für einen Tag, 55 für drei Tage und 70 für vier Tage. Die Karten können online oder an der Tageskasse erworben werden. Und was ist geboten?

Der Mittelaltermarkt in Harburg bietet Feuershows und Ritterturniere

Auf dem Markt gibt es Dienste und Produkte von verschiedenen Handwerkern und Händlern, wie Spielzeugmachern, Glasbläsern, Waffenschmieden und Schmuckhändlern. Tavernen und mittelalterliche Essstände versorgen die Besucher mit zeitgemäßen Getränken und Mahlzeiten, Gaukler und Musikanten sorgen für Unterhaltung. Auch in den Lagern bekommen die Gäste Mittelalter pur: Gezeigt werden das damalige Sippenleben, Kochen und Fechtkämpfe.

Das Bühnenprogramm wird am Donnerstag um 14 Uhr eröffnet. Als großes Highlight zählt das Ritterturnier, das an allen vier Tagen gezeigt wird. Der Eintritt hierfür kostet 5 Euro für drei- bis 14-Jährige und 7 Euro ab 15 Jahren. Die erste Aufführung erfolgt direkt am Donnerstag um 15 Uhr, eine Wiederholung mit Feuershow gibt es am Abend um 20.30 Uhr. Weitere Termine sind Freitag um 20.30 Uhr, Samstag um 15 und 20.30 Uhr (mit Feuershow) und Sonntag um 13.30 und 16.30 Uhr. Jeweils am Freitag und am Samstag gibt es um 21.30 Uhr einen Fackelumzug vor der Ritterarena.

Auf der Bühne sind unter anderem Gaukler, Zauberer, Feuershows und Seilakrobatik zu bestaunen. Aber es wird auch musikalisch: So treten die Bands Tir Saor, Die Streuner und Trollfaust sowie die "Teufelsgeigerin" Nikkijara auf. Mehr Infos gibt es unter www.turbaevents.de/termine/harburg/. (lrs)