Ölteppich auf Kaibach: Bereich für Kajak- und Kanufahrer wohl länger gesperrt

Am Donauwörther Kaibachtunnel haben Spaziergänger am Morgen einen mittelgroßen Ölteppich entdeckt. Gegen 9.25 Uhr meldeten sie der Polizei, dass augenscheinlich größere Mengen Öl im Kaibach an dessen Mündung in die Wörnitz neben der Kapellstraße schwimmen.

Kräfte der Feuerwehr Donauwörth installieren aktuell eine Ölsperre aus schwimmenden Barrieren, damit die Schmierstoffe nicht weiter in die Wörnitz gelangen. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wurde informiert. Insbesondere Kanu- und Kajakfahrer werden gebeten, den Bereich um den Zusammenfluss beider Gewässer in den kommenden Tagen großräumig zu umfahren.

Die Sperre soll laut Polizei wohl bis zum kommenden Donnerstag, 21. August, aufrechterhalten bleiben. Woher das Öl kommt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet unter 0906/706670 um Hinweise. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!