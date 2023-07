100-jährige Fahne wird in Mittelstetten erneut geweiht

Vor 100 Jahren ist die Fahne des ehemaligen Krieger- und Veteranenvereins Mittelstetten erstmals geweiht worden. Jetzt wurde der Segen erneuert.

Man schrieb den 22. Juli 1923, als der „Krieger u. Veteranen-Verein Mittelstetten b. Rain a.L.“ – so der offizielle Namenszug – seine Fahne bei einem großen Fest weihen ließ. Die Kameraden aus Rain standen als Pate zur Seite. Die Kuriosität des Tages war damals, dass das Festbier nachmittags teurer war als noch am Vormittag: Die galoppierende Inflation trieb im Sommer 1923 ihrem Höhepunkt zu.

Da der Verein nach 1945 nicht mehr neu belebt wurde, bewahrten die Mittelstetter die Fahne zunächst in der Sakristei der Ortskirche auf und brachten sie dann im Gemeindehaus unter. Johann Schaller initiierte mit Ortssprecher Herbert Böck-Murr und weiteren Kräften damals den Erhalt der Fahne, stiftete selbst das Trauerband und fungierte bei der erneuten Weihe am 11. September 1999 als Fähnrich. Als Fahnenbegleiter zeigt er, zwischenzeitlich 85 Jahre alt, weiterhin seine Verbundenheit mit dem Stück.

Mittelstetter Fahne wurde nach 100 Jahren erneut geweiht

Zum 100. Geburtstag wurde die Fahne nun von Kaplan Aneesh in der festlich geschmückten Kirche St. Georg erneut geweiht. Mit dabei waren drei Festdamen, viele Einwohner und insbesondere die Freiwillige Feuerwehr, die als einziger Ortsverein die Fahne in ihre Obhut genommen hat. Sie rückt an Fronleichnam, Patrozinium und bei Umzügen seit der Renovierung mit beiden Mittelstetter Fahnen aus. Mit Volksgesang, Beiträgen des Ehepaares Obermaier und Franziskus Wawrzik an der Orgel wurde die festliche Messe musikalisch gestaltet.

Kirchenpflegerin Bettina Landes dankte Richard Weis im Rahmen der Feier für die Schaffung des neuen Ambo, in den er den defekten Klöppel einer Glocke einarbeitete. Im Anschluss segnete Kaplan Aneesh die 2019 von der Feuerwehr in Dienst genommene Tragkraftspritze. Durch die Pandemie war der ursprüngliche Termin geplatzt. Eine Feier im Gemeinde- und Feuerwehrheim schlossen die Mittelstetter an die zwei Weihungen an.