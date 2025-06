Diskussion um mögliche Solarparks bei Mauren und Mündling

Über das Thema Solarparks hat der Stadtrat in Harburg schon viel diskutiert. Nun würde eine Firma auf dem Gebiet der Kommune gerne zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichten - eine nahe Mauren und eine bei Mündling. Konkrete Anträge hat das Unternehmen noch nicht eingereicht. Es wollte erst einmal im Gremium der Stadt vorfühlen. In der Sitzung wurde vor allem eines deutlich: Die Meinungen der Ratsmitglieder zu PV-Anlagen in der Landschaft gehen weit auseinander.

