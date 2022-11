Moheim

Unbekannter bricht in Bäckerei ein

In eine Bäckerei in Monheim wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Die Polizeiinspektion Donauwörth sucht nach Zeugenhinweisen.

