Monheimer Raser-Prozess: Urteile werden doch rechtskräftig

Plus Im Prozess gegen den Todesraser aus Monheim werden die Angeklagten das Urteil nun doch akzeptieren. Zuvor hat es ein bemerkenswertes "Nachspiel" gegeben.

Gut eineinhalb Wochen, nachdem das Landgericht Augsburg zwei Monheimer wegen eines tödlichen Kfz-Rennens mit tödlichen Folgen verurteilt hat, können die Prozessakten nun doch geschlossen werden. Anders als zunächst gemeldet, wollen alle Beteiligten die Urteile akzeptieren – auch der 28-Jährige, der am 6. April 2021 den verhängnisvollen Unfall verursachte.