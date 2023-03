100 Jahre Hama: Es begann mit Pulver in kleinen Tüten

Plus Die Geschichte der Firma Hama könnte den Stoff für einen Roman liefern. Vom Ein-Mann-Betrieb zum weltweit agierenden Unternehmen.

Das ist der Stoff, aus dem Romane geschrieben werden. Ein junger, arbeitsloser Mann beschließt 1923, eine Firma zu gründen. Mitten in einer Wirtschaftskrise. "Dieser junge Mann hieß Martin Hanke und wollte ganz einfach überleben." Dieser Satz kommt von Rudolph Hanke, dem Sohn des Dresdners. Beide haben einen Großteil der Geschichte eines Unternehmens gestaltet, das vor 100 Jahren als Ein-Mann-Betrieb in einem Wohnhaus begann und sich in die 19 Niederlassungen im Ausland betreibt und insgesamt rund 2500 Beschäftigte zählt.

Es hätte aber auch ganz anders kommen können. Martin Hanke, ein gelernter Fotograf, füllte zunächst pulverförmige Chemikalien in kleine Tüten ab. Die kauften Fotogeschäfte dem Händler ab, um die Substanzen mit Wasser zu vermischen und Filme und Fotoabzüge zu entwickeln. Das Geschäft florierte. Bald kamen erste Erfindungen dazu, zum Beispiel ein Stativ, das man an einem Tisch befestigen konnte.

Über einen Kunden findet Martin Hanke den Weg von Dresden nach Monheim

Doch am 13. Februar 1945 legten alliierte Bomber Dresden in Schutt und Asche. Auch das Geschäftsgebäude von Hanke wurde komplett zerstört. Der Firmengründer war zu diesem Zeitpunkt Soldat. Er geriet in amerikanische Gefangenschaft und wurde Ende Mai 1945 nach Monheim entlassen. Dort war einer der Kunden Hankes ansässig: Foto Mannes. Die Inhaberin hatte Rudolph Hanke zufolge angeboten: "Wenn ihr Probleme habt, kommt nach Monheim, wir helfen." Gesagt, getan. Hanke gelang es, unter abenteuerlichen Umständen seine Familie aus Dresden nachzuholen.

Foto: Hama

In Nordschwaben gelang Martin Hanke mit Fleiß und Geschick der Neustart, der zunächst in einem Schuppen stattfand. Zusammen mit seinem ersten Mitarbeiter Adolf Thomas vertrieb er Fotozubehör und war rasch wieder erfolgreich. Martin Hanke starb 1958 überraschend. Sein Sohn Rudolph und Adolf Thomas übernahmen die Geschäftsführung. Der eine war der "Techniker", der andere der Kaufmann. Das Duo schaffte es, die Firma immer größer zu machen. Schmalfilm- und Dia-Zubehör wurde in Monheim gefertigt, in den 1960er-Jahren importierte Hamaphot (Hanke Martin Photo) bereits aus Ostasien.

War der Betrieb zunächst nur in der Dresdner Straße angesiedelt, so erfolgte 1990 der Neubau des Logistikzentrums am westlichen Stadtrand. Bis 2014 erfolgen drei Erweiterungen. Rund 70 Millionen Euro hat Hama in dieser Zeit in den Standort Monheim investiert.

Foto: Hama

Mit dem Diarahmen "Hamafix", der mit einem Klick geschlossen werden kann, gelang Rudolph Hanke in den 1970er-Jahren eine Erfindung, welche die Welt eroberte. "Wir haben einmal ausgerechnet, dass alle Rahmen, die wir verkauft haben, aneinandergelegt für eine Strecke bis zum Mond und zurück reichen würden", erzählt Rudolph Hanke mit einem Lachen. Hanke, mittlerweile 85 Jahre alt, zog sich 2017 von seinem Managerposten zurück, nimmt aber noch immer an jedem Treffen der Geschäftsführung teil. Mit Stolz blickt er auf 100 Jahre Hama - so heißt die Firma seit 1993 - zurück. "Das ist sehr viel Herzblut." Damit der Betrieb langfristig gesichert ist, überführten die Familien Hanke und Thomas ihre Geschäftsanteile in zwei Stiftungen.