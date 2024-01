15-Jährige klaut mehrere Artikel aus Supermarkt in Monheim

Eine Schülerin klaute am Freitag mehrere Dinge aus einem Supermarkt in Monheim. Dabei wurde sie allerdings beobachtet.

Eine 15-Jährige ist am Freitag dabei beobachtet worden, wie sie mehrere Artikel aus einem Supermarkt in Monheim gestohlen hat. Ein aufmerksamer Kunde konnte kurz nach 18 Uhr beobachten, wie die junge Frau mehrere Waren aus einem Discountmarkt in der Donauwörther Straße trug, ohne diese auch an der Kasse zu bezahlen. Darauf sprach der Mann die Schülerin an und informierte eine Verkäuferin. Da das Mädchen angab, keine Ausweisdokumente dabeizuhaben, wurde die Polizei gerufen. Nach Aufnahme der Anzeige wurde die 15-Jährige wieder ihrem ebenfalls anwesenden Onkel übergeben. (AZ)