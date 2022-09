16-Jähriger bricht sich bei Radunfall in Monheim das Handgelenk

Unglücklich gestürzt ist ein jugendlicher Fahrradfahrer bei Monheim. Ein Schlagloch bringt ihn zu Fall. Er kommt ins Krankenhaus.

Ein Teenager hat sich am Samstagmittag bei einem Radunfall verletzt. Der 16-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kreut nach Monheim unterwegs, übersah mit seinem Rad offenbar ein kleines Schlagloch und fuhr direkt hinein. Hierbei stürzte er und brach sich beim Abfangen des Sturzes das Handgelenk und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)

