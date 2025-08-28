16-Jähriger mit E-Scooter ohne Versicherung: Strafanzeige

Die Polizei hat am Mittwoch in Monheim einen Jugendlichen bei einer illegalen Spritztour auf einem Elektro-Tretroller (E-Scooter) erwischt. Um 16.45 Uhr stoppte eine Streife am Marktplatz den 16-Jährigen, da dieser keine gültige Kennzeichenplakette an dem Kraftfahrzeug angebracht hatte.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Haftpflichtversicherungsvertrag abgeschlossen hatte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf. Zudem informierten die Gesetzeshüter die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen. (AZ)