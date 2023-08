40-Tonner kommt einem Opel Corsa entgegen und drängt ihn ins Bankett

Ein Pkw-Fahrer weicht einem Lkw weit nach rechts aus und kann einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei Donauwörth sucht den Fahrer eines 40-Tonners, der einen Unfall provoziert und sich dann von der Unfallstelle entfernt hat. Der Lkw-Fahrer war am Montag gegen 14 Uhr auf der B 2 in Fahrrichtung Donauwörth unterwegs. In Gegenrichtung fuhr ein 43-jähriger Augsburger mit seinem Opel Corsa. Kurz vor Itzing musste der Opel-Fahrer ins Bankett ausweichen, da ihm der 40-Tonner auf seiner Spur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 43-Jährige so weit nach rechts aus wie möglich. Dabei streife sein Wagen die Fahrbahnbegrenzung.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Zwischen Lkw und Pkw gab es keinen Kontakt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Verdachts auf Unfallflucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)