Alarm überführt Ladendiebin in Drogerie

In Monheim nimmt eine Frau in einer Drogerie unerlaubt Kosmetikartikel mit. Nun erwartet sie eine Anzeige.

Eine Frau hat in Monheim versucht, Kosmetik zu stehlen. Nach Angaben der Polizei war die 31-Jährige am Donnerstag mit ihren beiden Kindern und dem dazugehörigen Kinderwagen in einem Drogeriegeschäft. Als die Frau den Laden gegen 10.30 Uhr verließ, löste der Alarm aus. Ein Angestellter bat die "Kundin" zurück in den Laden.

Bei einer Überprüfung stellte der Angestellte fest, dass die Verdächtige diverse Kosmetikartikel im Wert von insgesamt gut 90 Euro in den Kinderwagen gelegt hatte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (AZ)

