Alkoholisierter Autofahrer verursacht Karambolage auf Privatgelände

Eine Anzeige stellte die Polizei nach einem Unfall beim Rangieren in Monheim nicht. Weshalb den alkoholisierten Fahrer dennoch Folgen erwarten könnten.

Donnerstagnacht meldete jemand bei der Polizei Donauwörth einen Unfall auf einem Privatgelände in der Wemdinger Straße in Monheim. Ein 56-jähriger Autofahrer war dort laut Polizei beim Rangieren mit dem Heck gegen den Wagen eines 47-Jährigen geprallt. Ein Atemalkoholtest bei dem Verursacher ergab 1,8 Promille. Da sich die Karambolage auf einem abgetrennten Privatgelände abspielte, gab es von der Polizei keine Anzeige. Die Beamten meldeten den Fall aber an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde. (AZ)