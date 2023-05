Alkoholisierter Mann verursacht Unfall bei Monheim

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall bei Monheim verursacht. Nun muss er sich wegen mehrerer Verstöße verantworten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Mann mit einem Kleintransporter einen Unfall bei Monheim verursacht. Gegen 2.15 Uhr war der 38-Jährige, der gebürtig aus der Republik Moldau kommt, mit einem Kleintransporter von Monheim her kommend unterwegs zur Auffahrt B2 Monheim-Süd. Dort übersah er die Anschlussstelle Monheim-Süd und fuhr gerade über die B2 frontal in die Leitplanke.

Beide Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt

Glücklicherweise wurden weder er noch seine Beifahrerin verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten beim Fahrer Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließender Test ergab einen Wert von ein Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Wie sich herausstellte, wohnt der Unfallverursacher bereits seit einigen Monaten in Deutschland und konnte lediglich seine Fahrerlaubnis aus Moldau vorzeigen. Die hätte er jedoch aufgrund seines Wohnsitzes in Deutschland umschreiben lassen müssen.

Ermittlungen wegen mehreren Verstößen erwarten den Mann

Daher wird nun zur Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholes, Trunkenheit im Verkehr, auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich ermittelt. Der Mann musste nach Rücksprache mit der Staatanwaltschaft eine Sicherheitsleitung hinterlegen. (AZ)