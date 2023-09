Monheim

18:15 Uhr

Am Pfarrgarten in Flotzheim gilt künftig Tempo 30

Der Monheimer Stadtrat hat beschlossen, dass in Flotzheim auf der Straße Am Pfarrgarten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit reduziert wird.

Plus Der Monheimer Stadtrat beschäftigt sich mit Anträgen von Anwohnern aus Flotzheim und der Kernstadt. An einer Stelle geht es um eine Bodenschwelle.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Immer wieder gelangen Anlieger zu der Erkenntnis, dass vor ihrer Haustür zu schnell gefahren wird und es zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommen kann. So auch in zwei Straßen in Flotzheim und in Monheim. Dort beantragten Bewohnerinnen und Bewohner bei der Stadt, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Dies beschäftigte jetzt den Stadtrat.

Die Leute, die an der Straße Am Pfarrgarten in Flotzheim leben, wendeten sich bereits vor zwei Jahren und heuer im April wieder an die Kommune. Der Wunsch der Anwohner: Die Straße solle zum verkehrsberuhigten Bereich werden. Das Umfeld habe sich durch Neubauten in diesem Bereich geändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen