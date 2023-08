Angetrunken mit gefäschtem Führerschein am Steuer

Ein 43-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag von der Polizei in Monheim kontrolliert worden. Er war betrunken - und hatte einen gefälschten Führerschein dabei.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Donnerstag um 12 Uhr auf der Wemdinger Straße in Monheim allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein 43-jähriger Autofahrer zeigte den Beamten dabei einen offensichtlich gefälschten portugiesischen Führerschein vor. Die Polizisten erkannten die Fälschung und zeigten den Mann wegen Verdachts auf Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis an.

Da der 43-Jährige zudem nach Alkohol roch, folgte ein Atemtalkohltest. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Die weiteren Folgen waren eine Anzeige wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr, eine ärztliche Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels.

