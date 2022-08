Arbeiten an einer Wasserleitung sorgen für ungewöhnlichen Autounfall

Eine Frau fährt gegen ein aus der Straße ragendes Metallteil. Das hatte ein Bauarbeiter hinterlassen, die Stelle aber noch nicht gesichert.

In Monheim hat es am Mittwochmorgen einen ungewöhnlichen Unfall gegeben. Grund dafür war wohl schlechtes Timing, aber auch eine Nachlässigkeit eines Bauarbeiters. Der hatte mit einem Metallschlüssel den Deckel einer Wasserleitung auf der Straße geöffnet. Um die Gefahrenstelle abzusichern, ging er weg, ließ aber den Metallschlüssel mitten auf der Straße zurück.

Genau in dieser Zeit aber fuhr eine 60-jährige Anwohnerin mit ihrem Wagen an dieser Stelle. Sie erkannte die Gefahr nicht und fuhr frontal gegen das herausragende Metallstück.

Die Fahrerin blieb durch den heftigen Anprall unverletzt. Es entstand jedoch ein Schaden an der Front und dem Unterboden des Wagens in einer Höhe von etwa 6000 Euro. Die aufnehmenden Polizeibeamten leiteten von Amts wegen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gegen den 41-Jährigen ein. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft. (AZ)

