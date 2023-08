Arbeiter kommt an Erdungsleitung und erleidet Stromschlag

Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Monheim kommt einer der Arbeiter versehentlich mit einem Erdungskabel in Berührung.

Mehrere Arbeiter waren am Montag auf einer Baustelle im neuen Gewerbegebiet südlich der Wemdinger Straße mit Messungen an den Kabeln einer PV-Anlage beschäftigt, als ein Unfall passierte. Ein 38-Jähriger berührte während den Arbeiten um 13:15 Uhr aus Unachtsamkeit und laut Polizei ohne Fremdverschulden die Erdungsleitung und erlitt einen Stromschlag. In der Folge war der Mann dauerhaft ansprechbar und bei Bewusstsein. Da er jedoch über Unwohlsein und Schwindel klagte, wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth gebracht. (AZ)