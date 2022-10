Archäologen finden in Monheim Spuren einer 800 Jahre alten Siedlung

Bei Grabungen in Monheim haben Archäologen einen besonderen Fund gemacht, der die Siedlungsgeschichte der Stadt neu schreiben könnte.

In Monheim sind Archäologen auf Siedlungsspuren unter anderem aus dem frühen 13. Jahrhundert gestoßen. Von besonderer Bedeutung sind Holzfunde, die eine jahrgenaue Datierung ermöglichen.

So hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege aufgrund der Ausgrabungen festgestellt, dass im Jahr 1209 in einem bereits bestehenden Siedlungsbereich eine massive Holzpalisade errichtet worden ist, die in ihrem parallelen Verlauf zur späteren Stadtmauer wahrscheinlich eine ältere Stadtbefestigung darstellt. Nach historischen Quellen bekam Monheim unter den Grafen von Oettingen kurz nach 1329 Stadtrechte verliehen – mehr als 100 Jahre später.

Botanische Reste zeugen von menschlichen Siedlungen

Wissenschaftlich interessant sind auch die zahlreichen botanischen Reste, die sich im Palisadengraben erhalten haben und von einer typischen Siedlungsvegetation zeugen, heißt es vom Landesamt weiter.

Am Dienstagmittag werden weitere Details zu den besonderen Funden der Öffentlichkeit vorgestellt. Johann Friedrich Tolksdorf, Archäologe vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, wird selbst in Monheim vor Ort sein. (AZ)