Monheim/Augsburg

vor 33 Min.

Monheimer Mordprozess: Beide Angeklagte haben Vorstrafen

Plus Beim Mordprozess am Landgericht Augsburg gestehen die zwei Männer aus Monheim, mit Drogen gehandelt zu haben. Wie sie sonst noch straffällig geworden sind.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die beiden Angeklagten im Monheimer Mordprozess haben am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Augsburg einen Teil der in der Anklage aufgeführten Vorwürfe eingeräumt. Allerdings erfolgte dies zu den Anschuldigungen, durch Raserei mit dem Auto den Tod einer 54-Jährigen in Kauf genommen zu haben, beziehungsweise Beihilfe dazu geleistet zu haben. Vielmehr ließen der 28- und der 29-Jährige über ihre Verteidiger erklären, es entspreche den Tatsachen, dass sie in den Jahren vor der verheerenden Karambolage mit Drogen gehandelt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen