Urteile im Monheimer Mordprozess gibt es erst im November

Das Ende des Mordprozesses gegen zwei junge Männer aus Monheim verzögert sich. Das liegt an einem Krankheitsfall.

Eigentlich hätten im Mordprozess gegen zwei junge Männer aus Monheim am Dienstag die Urteile verkündet werden sollen – wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Doch wegen eines Krankheitsfalls verzögert sich nun das Ende des aufwendigen Verfahrens.

Fünf Richter, zwei Angeklagte, drei Anwälte, ein Staatsanwalt, zwei ständig präsente Gutachter und ein Nebenklägervertreter sitzen an den Verhandlungstagen im Schwurgerichtssaal zusammen. Zudem lud die Kammer 45 Zeugen und fünf weitere Sachverständige. In Corona- und Grippezeiten kann es bei so vielen Beteiligten rasch zu Ausfällen kommen. So jetzt geschehen. Deshalb lief der Prozess gegen den 28-Jährigen, der mit seinem Auto am 6. April 2021 auf der Staatsstraße bei Monheim mit mehr als 200 Stundenkilometern raste und einen tödlichen Unfall baute, sowie gegen den damaligen Beifahrer, 29, am Montag und Dienstag quasi nur noch auf Sparflamme.

Die Urteile im Mordprozess Monheim wurden verschoben

Das Gericht hörte am Montag zwei Zeugen und am Dienstag zwei Gutachter: den Kfz-Sachverständigen Samuel Oster und Psychiaterin Verena Klein. Oster schilderte noch einmal den genauen Ablauf der Karambolage auf der Straße zwischen Monheim und Warching. Der Audi A5 des 28-Jährigen geriet auf die Gegenfahrbahn krachte frontal gegen den Skoda Fabia einer 54-Jährigen. Die hatte laut Oster keine Chance, die Kollision zu verhindern. Die Frau war auf der Stelle tot. Psychiaterin Klein attestierte den beiden Angeklagten volle Schuldfähigkeit. Der Prozess soll nun am 9. November fortgesetzt und möglicherweise abgeschlossen werden.