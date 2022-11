Raser-Prozess: Opfer rettet Männern bei Monheim das Leben

Plus Beim Prozess gegen zwei junge Männer aus Monheim vor dem Landgericht Augsburg kommt ein makabres Detail zur Sprache. Die Urteile stehen an.

Schlimme und zum Teil unfassbare Fakten hat der Raser-Prozess vor dem Landgericht Augsburg gegen zwei junge Männer zur Genüge geliefert. Zum Ende des Verfahrens hin kam ein weiteres geradezu makabres Detail zur Sprache. Man kann es so auf den Punkt bringen: Die Frau, die bei dem fürchterlichen Zusammenstoß zweier Autos am 6. April 2021 starb, hat den beiden Angeklagten mit ziemlicher Sicherheit das Leben gerettet.