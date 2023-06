Ausgelassene Stimmung bei Hama in Monheim

Das Monheimer Unternehmen öffnet zum hundertjährigen Bestehen die Türen für alle Interessierten. Die können bei Videospielen gegen Profis aus Augsburg antreten.

Es herrscht ausgelassene Stimmung bei strahlendem Himmel über Monheim als Hama am Samstag seine Türen für alle Interessierten öffnet. Zu ihrem hundertjährigen Bestehen zieht die Monheimer Firma für den Tag der offenen Tür alle Register und stellt auf dem Betriebsgelände ein umfangreiches Programm auf die Beine. Für die Kleinsten gibt es zwei Hüpfburgen, Glitzertattoos. Gesangseinlagen von Rodscha aus Kambodscha führen zu tanzenden und singenden Kindern.

Auch die Großen konnten auf ihre Kosten. In der eigens eingerichteten "Hama Gaming Arena" haben die Gäste Gelegenheit, gegen die e-Sports-Profis des FC Augsburg online anzutreten und ihr Können unter Beweis zu stellen. Was so manchen Besucher vielleicht überrascht, sind durch die Lüfte fliegende Mountainbikes. Profimountainbiker zeigen ihr Talent bei waghalsigen Sprüngen und beeindruckenden Salti vor einer begeisterten Menge. "Erst 2021 hat Hama mit der Firma Messingschlager eine neue Tochter gewinnen können", so Prokurist Roland Handschiegel. Diese stellen Fahrradteile und Zubehör her und erweitern damit die breit gefächerte Produktpalette der Muttergesellschaft.

Automatische Regale und fahrerlose Transporter gibt es in Monheim

Über die Produkte und deren Weg in der Firma können sich die Interessierten umfassend informieren. Besucherinnen und Besucher können das Firmengelände auf eigene Faust oder via Audiotour erkunden. Ein Rundgang führt die Gäste durch die Lagerlogistik, in der das vollautomatische Hochregallager bei der Arbeit beobachtet werden kann, ebenso wie die fahrerlosen Transportfahrzeuge. Bei der Runde durch die Versandlogistik geht es hoch hinauf. Hier gibt es nicht nur Infos und Einblicke in die Füll- und Verpackungsstation, sondern auch eine Aussicht über Monheim.

29 Bilder "Tag der offenen Tür" bei Hama in Monheim (Logistikzentrum, 9 bis 17 uhr) Foto: Jule Eibl

Im "Packaging", der Verpackungsdesign, und -produktion kann miterlebt werden, wie die Memorys und Malbücher, die an diesem Tag kostenlos verteilt werden, hergestellt und verpackt werden. Teils automatisch, teils mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Während ebendiese an allen Stationen bei Fragen bereitstehen, nutzen einige eine noch komfortablere Variante. "Wir hatten unseren privaten Tourguide, mein Sohn arbeitet hier", so eine Besucherin. Damit ist sie nicht alleine.

Freunde und Familie schauen sich Arbeitsplatz der Liebsten in Monheim an

Viele Freunde und Familienmitglieder nutzen den Tag, um den Arbeitsplatz der Liebsten besser kennenzulernen. Aber auch zahlreiche andere Interessierte hat es auf das Monheimer Betriebsgelände verschlagen. "Es ist einfach spannend, einmal hinter die Kulissen sehen zu können", so ein Besucher. Damit auch wirklich alle aufmerksam bleiben, gibt es die Gelegenheit, über einen Quizbogen nach jedem Rundgang das soeben erlangte Wissen zu testen und mit etwas Glück einen Preis zu gewinnen.

Wer auf den umfangreichen Touren durch die Betriebsräume noch nicht genug über die Produkt- und Arbeitswelt des Unternehmens lernt, hat die Gelegenheit, drei Fachvorträgen unter dem Motto "Hama Insights – Experten berichten" beizuwohnen. In diesen erhält man dann einen weiteren Einblick in die Logistik, Produktmanagement oder der Faszination Zubehör.

Die Firma Stadelmann versorgt die Gäste mit einer umfangreichen Speisekarte, sowohl im Außenbereich, als auch in der Halle, in der Hama normalerweise Firmenevents abhält. Dort werden die Rastsuchenden auch von Musik der Band MusiMacherei unterhalten. Die Hallen sind voll, Besucherinnen und Besucher begeistert. Insgesamt, schätzt Roland Handschiegel, dürften es an diesem Tag 12.000 bis 14.000 Gäste sein.