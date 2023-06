Auto landet bei Unfall nahe Monheim in einem Acker

Bei Monheim verliert ein 25-Jähriger die Kontrolle über seinen Pkw. Durch den Unfall entsteht erheblicher Schaden.

Mächtig Flur- und Sachschaden angerichtet hat ein Autofahrer am späten Samstagabend bei einem Unfall nahe Monheim.

Der 25-Jährige aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis war mit seinem Auto gegen 22.35 Uhr von der Jurastadt in südlicher Richtung zur B2 unterwegs. Etwa 600 Meter nach dem Monheimer Ortsausgang kam der junge Mann mit seinem Pkw nach rechts in Bankett. Der Wagen geriet außer Kontrolle, schleuderte nach links von der Straße, rauschte in einen Acker und blieb in diesem nach etwa 50 Metern stehen.

Das Rote Kreuz brachte den leicht verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zudem wurde durch den Unfall und das Bergen des Fahrzeugs das Feld in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch dort der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. (AZ)