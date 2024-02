Auto mit 21-Jähriger überschlägt sich bei Unfall auf B2

Eine junge Pkw-Fahrerin kommt nördlich von Monheim von der Straße ab und verunglückt spektakulär. Welchen Grund die Frau nennt.

Eine Autofahrerin ist in der Nacht auf Montag auf der B2 nördlich von Monheim recht spektakulär verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war die 21-Jährige mit ihrem Pkw in Richtung Treuchtlingen unterwegs. Kurz vor der Landkreisgrenze kam der Wagen gegen Mitternacht nach rechts von der Bundesstraße ab, geriet in den Graben und überschlug sich. An dem Auto, das gegen einen Baum geneigt auf dem Dach landete, entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro.

Die Fahrerin hatte Glück. Sie blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Die junge Frau gab an, sie habe durch eine starke Windböe die Kontrolle über den Pkw verloren. (AZ)