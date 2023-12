Auto versinkt in der Ussel

Eine Autofahrerin übersieht zwischen Kölburg und Itzing das Wasser auf der Straße und fährt hinein. Eine Spezialfirma muss den Wagen bergen.

Weil sie das Hochwasser an der Ussel nicht bemerkt hat, ist eine Autofahrerin am Sonntag in eine gefährliche Situation gekommen. Der Polizei zufolge war die 52-Jährige um 6.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Kölburg nach Itzing unterwegs. Wegen des Regens und des schmelzenden Schnees war die Fahrbahn an einer Stelle neben der Ussel komplett überschwemmt.

Die Frau erkannte dies nicht und fuhr mit ihrem Wagen in das stehende Wasser. Sie konnte sich unverletzt befreien. Das Auto jedoch trieb in die Ussel ab und war zeitweise komplett unter Wasser. Eine Spezialfirma barg das Auto. Mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren vor Ort. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. (AZ)

