Auto wird in Monheim mutwillig beschädigt

In Monheim wurde ein Auto am Wochenende beschädigt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen zu dem Vorfall.

Zwischen Samstag und Sonntag wurde ein Auto in Monheim mutwillig beschädigt. Der fragliche Zeitraum ist zwischen 23 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Donauwörther Straße. Am Fahrzeug wurde die Luft aus den beiden hinteren Reifen gelassen und beide Außenspiegel abgedreht. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sollen sich unter der Telefon 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth melden. (AZ)