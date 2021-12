Autofahrer fährt mitten auf der Straße: Zusammenstoß

Zu einer unangenehmen Begegnung zweier Autos kam es am Freitagvormittag gegen 10.50 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-Jähriger mit seinem schwarzen Mercedes in der Jahnstraße in Monheim in Richtung Donauwörther Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 23 kam ihm ein Mann mit einem vermutlich schwarzen Mercedes der A-Klasse mittig auf der Fahrbahn der Jahnstraße entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers nach rechts touchierte der entgegenkommende Pkw-Fahrer den linken Außenspiegel des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des 24-Jährigen wurde der linke Außenspiegel leicht beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Am Steuer des flüchtigen Autos saß wahrscheinlich ein Mann, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)