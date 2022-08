Autofahrerin prallt bei Hochfeld gegen Traktor und wird verletzt

44-Jährige gerät aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Der Aufprall ist heftig.

Zu einem folgenreichen Unfall kam es am Dienstag gegen 21.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Monheimer Stadtteil Itzing und dem Kirchdorf Hochfeld im Daitinger Gemeindebereich. Wie die Polizei mitteilt, war eine 44-jährige Tagmersheimerin dort unterwegs, als ihr Wagen ungefähr einen Kilometer vor dem Ortsschild Hochfeld aus bislang unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen geriet und dort in das Vorderrad eines entgegenkommenden Traktorgespanns prallte. An dessen Steuer saß ein 27-jähriger Weißenburger.

Obwohl der Landwirt noch versuchte, auszuweichen, kam es zu einem heftigen Anprall, in dessen Folge sich das Auto um 180 Grad drehte und anschließend in den Grünstreifen schleuderte. Die Unfallfahrerin wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma sowie weiteren Verletzungen per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Ihr Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. Die Beamten der Donauwörther Inspektion leiteten vor Ort ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Unfallverursacherin ein. (AZ)