Autofahrerinnen mit unterschiedlichen Aussagen über Unfall in Monheim

In Monheim hat es gekracht. Doch die beiden beteiligten Frauen sind sich nicht einig, wo der Unfall überhaupt passiert ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein relativ unspektakulärer Unfall in der Wittesheimer Straße in Monheim wirft bei der Polizei Donauwörth einige Fragen auf. Denn die beiden beteiligten Frauen machen sehr unterschiedliche Angaben, was überhaupt passiert ist. Klar ist bisher, dass bei dem Zusammenstoß am Montagnachmittag der weiße Jeep Renegade einer 50-jährigen Monheimerin am vorderen linken Kotflügel, der graue VW Passat einer 37-jährigen Monheimerin an der Heckseite beschädigt worden ist. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Beide Frauen sind sich nicht nur uneinig darüber, was genau geschehen ist, sondern auch, wo der Unfall war. Da laut Polizei wohl mehrere Fahrzeuge hinter den beiden fuhren, werden nun deren Fahrer oder sonstige neutrale Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)