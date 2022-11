Bei Streit in Monheimer Wohnheim fliegen Teller

Der Streit zwischen zwei Frauen endet damit, dass die Polizei anrücken muss. Es geht Keramik zu Bruch.

Zwei Frauen sind am Sonntag in Monheim heftig in Streit geraten. Die 40- und 44-Jährigen gerieten laut Polizei zunächst verbal in einem Wohnheim in der Donauwörther Straße aneinander. Der Streit schaukelte sich so weit hoch, dass die beiden anfingen, Geschirr in dem Haus zu zerschlagen. Um 14 Uhr wurde schließlich die Polizei gerufen. Diese beendete die Auseinandersetzung. Beide Frauen wurden wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung angezeigt. Anschließend räumten sie die Scherben in der Küche auf. Während ihres Streits zerstörten sie eine zweistellige Zahl an Tellern und verursachten damit einen Schaden von etwa 100 Euro. (AZ)

