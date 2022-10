Betrüger an Monheimer Tankstelle zahlt nur Zigaretten

Ein Autofahrer tankt in Monheim, bezahlt aber den Sprit nicht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein noch unbekannter Autofahrer hat an einer Tankstelle in Monheim den Sprit nicht bezahlt. Deshalb ermittelt die Polizei wegen Betrugs. Der Vorfall passierte am Freitag gegen 15.15 Uhr. Der Fahrer tankte Diesel für 65,51 Euro. An der Kasse beglich der Mann aber lediglich die Rechnung für die Zigaretten, die er mitnahm. Der Polizei ist jedoch das Kfz-Kennzeichen des Pkw des Verdächtigen bekannt, da Videoaufzeichnungen existieren. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)