Betrugs-Opfer zahlen teure Rechnung für angebliche Tochter

Eine Frau aus dem Jura-Bereich fällt auf Betrüger herein, die sich per Handy melden. 2500 Euro sind nun weg.

Eine 60-Jährige und ihr Mann aus dem Jura-Bereich sind Opfer von Handy-Betrügern geworden. Die Frau bekam der Polizei zufolge am Montag von 9.55 Uhr an mehrere WhatsApp-Nachrichten auf ihr privates Mobiltelefon. Darin gab sich eine unbekannte Person als Tochter aus und bat die 60-Jährige, unbezahlte Rechnungen in einer Höhe von 2500,38 Euro zu begleichen. Dazu wurden auch gleich noch die Kontodaten des Empfängers per WhatsApp mitgeteilt. Die Angeschriebene beauftragte ihren Ehemann, eine Sofortüberweisung bei der Bank durchzuführen, was dieser im Anschluss auch tat.

Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Am nächsten Tag telefonierte die Frau mit ihrer "echten" Tochter, und die Sache wurde klar. Das Opfer erstattete Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Donauwörth. (AZ)