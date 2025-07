Blasmusik Open Air auf dem Marktplatz in Monheim begeistert die Besucher

Die Stadtkapelle wieder zu ihrem alljährlichen Blasmusik Open Air in die Monheimer Innenstadt eingeladen. Bei herrlichem Sonnenschein war am Samstagabend der Marktplatz voll besetzt. Tanjas Catering sowie die lokale Pizzeria Romana verwöhnten die Besucher mit feinen Köstlichkeiten. Die Stadtkapelle selbst löschte den Durst der vielen Blasmusikfans mit verschiedenen Getränken. Um auch in diesem Jahr für einen stimmungsvollen Auftakt zu sorgen, wurde das Open Air wieder mit einem Einmarsch der teilnehmenden Kapellen eröffnet. Der Einzug wurde angeführt von den Kleinsten, den Kindern der musikalischen Früherziehung, den Blockflöten und zahlreichen Musikschülern und Schülerinnen. Danach folgte die Stadtkapelle mit ihrem Jugendensemble und die Burgbauer Musikanten. Das Jugendensemble unter der Leitung von Josef Kretzmann machte den Anfang. Sie durften den zahlreichen Besuchern ihr Können darbieten und sorgten für beste Unterhaltung. Nach dem erfolgreichen Auftritt des Ensembles musizierte die Stadtkapelle unter der Leitung des Dirigenten Volker Spenninger. Ob Märsche, Polkas und moderne Stücke oder die ein oder andere Gesangseinlage; den Besuchern wurde ein breites Repertoire feinster Blasmusik geboten. Den Abschluss des Abends machten die Burgbauer Musikanten. „Blasmusik aus Leidenschaft“ lautet ihr Motto. Sie unterhielten das Publikum mit bayerischer, böhmischer, moderner und anspruchsvoller Blasmusik und blieben ihrem Motto treu. Mit Leidenschaft und Hingabe erzeugten sie eine tolle und ausgelassene Stimmung beim Publikum. Selbst als die ersten Tropfen zu spüren waren, klatsche das Publikum freudig weiter und forderte eine Zugabe. Diese musste aber leider auf das nächste Jahr verschoben werden, weil der Regen immer stärker wurde. Dennoch wurde das große Finale mit allen Musikerinnen und Musikern nicht abgesagt. Sie verabschiedeten sich mit ein paar gemeinsamen Stücken vom begeisterten Publikum.

