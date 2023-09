Brand in Firma in Monheim: 150.000 Euro Schaden

Im Silo eines Betriebs in Monheim ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist klein, der Schaden ist hoch.

Kleine Ursache, große Wirkung: Bei einem Brand in der Firma Gunzner in Monheim ist am Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden. Auslöser waren wohl Funken.

Das Feuer in einem Silo bemerkten laut Polizei Mitarbeiter des Unternehmens in der Neuburger Straße. Sie informierten gegen 13.40 Uhr die Leitstelle. Es stellte sich heraus, dass Holzspäne, die in dem Silo gelagert waren, brannten. Als mögliche Ursache kommt der Polizei zufolge in Betracht, dass ein Fremdkörper - eventuell ein Stein - in der Produktion in eine Absauganlage geraten war. Dadurch seien wahrscheinlich Funken entstanden, welche die Späne entzündeten.

Die Feuerwehr muss die Außenhaut des Silos in Monheim öffnen

Glücklicherweise, so schildert der Monheimer Feuerwehrkommandant Tobias Ferber, sei das Silo nur minimal gefüllt gewesen. So hätten die ebenfalls alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Flotzheim, Kölburg und Rögling "abbestellt" werden können. Allerdings mussten die Einsatzkräfte die Metall-Außenhaut des Bauwerks mit einer Säge öffnen, um an die Glutnester in dem Behälter zu gelangen. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Die Monheimer Wehr war mit 25 Kräften vor Ort.