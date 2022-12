Monheim

Bürgermeister: Mit Zuversicht in die Zukunft schauen

Plus Der Monheimer Rathauschef Günther Pfefferer blickt auf das Jahr 2022 zurück. Was die Stadt verwirklicht hat und wie sich die Bevölkerung entwickelt.

Von Thomas Unflath

"Alles, was wir im Jahr 2022 erlebt haben, war irgendwie durch den Ukraine-Krieg und nicht mehr so stark durch Corona beeinflusst." Mit diesem Fazit leitete Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer seinen Jahresrückblick im Stadtrat ein. Die Folgen beträfen nicht nur die "große Politik", sondern wirkten sich in jede Kommune hinein aus. Trotz ungünstiger Rahmenbedingungen habe man in Monheim wieder Projekte angehen oder fertigstellen können.

