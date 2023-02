Monheim

vor 19 Min.

Chartshow, Tinder-Sketch und Nachrichten aus dem Wilden Westen

Fetzig war der Showtanz in Indianer-Kostümen in Kriegsbemalung. Die Gardemädchen legten kunstvolle Figuren aufs Parkett.

Plus Bei der Prunksitzung präsentiert die Gailachia eine bunte Mischung aus Sketchen, Büttenreden und Gardeauftritten. Es gibt viel zu sehen, zu staunen und zu lachen.

Von Tanja Sonntag

"Moheio holt das Lasso raus - Wilder Westen", so lautet heuer das Motto der Prunksitzung in der Stadthalle in Monheim. Da treten kleine Hula-Mädchen, Indianer, Akteure mit Sombrero, Saloon-Damen, Cowgirls, eine männliche Marilyn Monroe und auch sonst alles auf, was sich in der närrischen Zeit als amerikanisch verargumentieren lässt. Umrahmt wird die Veranstaltung von der Skypirinha-Band der Monheimer Stadtkapelle.

