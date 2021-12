Monheim

16.12.2021

Corona, Zahlen und Dankesworte: Die Jahresbilanz in Monheim

Plus Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer blickt auf die Projekte in 2021 zurück. Dabei spricht er natürlich auch über die Corona-Pandemie.

Von Thomas Unflath

"Die vierte Welle ist stärker denn je und hat erneut immense Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben" - mit diesem aktuellen Fazit begann Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer in der letzten Stadtratssitzung des Jahres seinen Rückblick auf 2021. Trotz ungünstiger Rahmenbedingungen habe man in der Jura-Kommune wieder viele Projekte und Maßnahmen in Angriff nehmen, weiterführen oder bereits fertigstellen können, so der Rathauschef durchaus zufrieden.

