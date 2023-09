Monheim

17:21 Uhr

CSU-Wahlplakate an verbotenen Stellen sorgen für Ärger

Plus In Monheim platziert die CSU Wahlplakate auch dort, wo sie nicht erlaubt sind. Das sorgt für Beschwerden und mahnende Worte im Stadtrat.

In Monheim haben Wahlplakate der CSU für Ärger gesorgt. Größere Exemplare waren an der Wemdinger Straße außerhalb der Ortschaft und auf einem privaten Grundstück an der Donauwörther Straße nahe dem Stadtzentrum aufgestellt. Im Rathaus seien deshalb Beschwerden eingegangen, berichtete Bürgermeister Günther Pfefferer nun im Stadtrat.

Die Plakate mit dem Konterfei von Ministerpräsident Markus Söder anlässlich der Landtagswahl waren in Monheim dem Vernehmen nach etwa zwei Wochen lang dort zu sehen. In den vergangenen Tagen seien sie wieder entfernt worden, zuletzt die an der Donauwörther Straße am Nachmittag vor der Sitzung, informierte Pfefferer.

