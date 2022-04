Monheim

17:30 Uhr

Dafür macht die Stadt Monheim 2022 Millionen-Schulden

Plus Die Stadt Monheim hat in diesem Jahr weniger Geld zur Verfügung, investiert aber kräftig. Dadurch nehmen die Schulden zu. Was die Kommune so alles plant.

Von Thomas Unflath

Obwohl die Stadt Monheim heuer relativ wenig Geld zur Verfügung hat, will sie kräftig investieren. In der Kernstadt und den Ortsteilen sollen einige Projekte verwirklicht werden, die jeweils sechs- und siebenstellige Summen verschlingen. In Abwesenheit des erkrankten Bürgermeisters Günther Pfefferer verabschiedete der Stadtrat den Haushalt, in dem all dies festgeschrieben ist. Die Ratsmitglieder waren sich einig, einen soliden und zukunftsweisenden Etat erstellt zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

