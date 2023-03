Demenzkranke im Heim: gKU in Monheim will Alternativen zu Beruhigungsmitteln

Demenzkranke bekommen oft starke Medikamente, die sie beruhigen. Doch zu viel schadet den Menschen. Im gKU-Heim hat man sich deshalb an einer Studie beteiligt.

So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Dieser Devise wollen die Donau-Ries Seniorenheime folgen, wenn es um Medikamente für Demenzkranke geht. Genauer gesagt geht es um Psychopharmaka. Hintergrund sind die Nebenwirkungen dieser Medikamente. Sie erhöhen das Schlaganfallrisiko, können Müdigkeit, Schwindel, Bewegungsstörungen, Stürze und einen rascheren Abbau der geistigen Fähigkeiten verursachen. Deshalb hat sich das Monheimer Haus des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) an einem Universitätsprojekt mit dem Namen Decide - zu Deutsch: Entscheide - beteiligt.

Decide ist ein Projekt der psychiatrischen Klinik am Klinikum rechts der Isar der TU München. Gefördert wird es vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Das Projekt zielt darauf ab, dementen Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen, die häufig unter Unruhe, Schlafstörungen und Reizbarkeit leiden, nur so viel sedierende Psychopharmaka wie wirklich nötig zu verabreichen. Zudem soll die Dauer der Medikamenteneinnahme reduziert werden.

In Monheim gibt es Mix an Behandlungsmöglichkeiten - nicht nur Tabletten

Elisabeth Oestringer: „Unser Ziel ist immer, die Beschwerden zu reduzieren. Durch unsere Beteiligung an dem Projekt haben wir unsere Medikationen kritisch hinterfragt und fühlen uns bestätigt. Die Projektteilnahme war für uns eine wichtige Fortbildung. Nur wenn es unbedingt erforderlich ist, setzen wir Medikamente ein.“

Natürlich liege die Entscheidung zur Medikation nach wie vor bei den behandelnden Hausärzten, zu denen nun aber Kontakt aufgenommen werde. Fällt die Entscheidung, die Mittel zu reduzieren, müssten diese dann schleichend abgesetzt oder weniger dosiert werden. Die Folgen müssten dann sehr genau beobachtet und dokumentiert werden. Alleine der Arzt entscheidet dann über das weitere Vorgehen.

Alzheimer und Demenz 1 / 4 Zurück Vorwärts Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Begriffe "Alzheimer" und "Demenz" oft gleichbedeutend verwandt.

Der Begriff Demenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß "ohne Geist". Über 50 verschiedene Störungen der Gehirnleistung werden darunter zusammengefasst. Demenz ist also ein Überbegriff und nicht gleichzusetzen mit der Alzheimer-Krankheit.

Alzheimer ist mit rund zwei Drittel aller Fälle die häufigste Form der Demenz. Weitere Demenzformen sind beispielsweise die Vaskuläre Demenz, die Frontotemporale Demenz, die Lewy-Körperchen Demenz und die Demenz bei Parkinson.

Obwohl Ursachen und Verlauf unterschiedlich sind, führen alle Demenzerkrankungen zum Abbau der geistigen Fähigkeiten. Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Typische Symptome einer Demenz sind Störungen des Gedächtnisses, der Sprache, des Denkens, der Wahrnehmung, der logischen Argumentation und des Verhaltens. (dpa/ots)

Dr. Sarah Kohl, die an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München wissenschaftlich am Decide-Projekt mitwirkt, sagte nach dem Projekt in dem gKU-Seniorenheim: „In bestimmten Fällen und für einen gewissen Zeitraum können Beruhigungsmittel bei Demenz durchaus notwendig und hilfreich sein, allerdings sollten diese nicht dauerhaft gegeben werden. Zudem sollten an erster Stelle psychosoziale Maßnahmen Anwendung finden - so wird beispielsweise in Monheim auf einen Mix aus Ergotherapie, körperlichen Aktivitäten und kognitiven Anregungen gesetzt. Im Mittelpunkt muss immer die Lebensqualität des Menschen mit Demenz stehen.“ (AZ)

