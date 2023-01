Monheim

vor 47 Min.

Die Gailachia verlegt die Stadthalle in den Wilden Westen

Plus Nach zwei Jahren Pause zeigt die Gailachia eine beeindruckende Show. Beim Prinzenball gibt es zudem ein Novum – das erste Mal fehlt ein großes Prinzenpaar.

Von Fabian Kapfer

Das sehr ansprechende Bühnenbild in der Monheimer Stadthalle weist bereits früh darauf hin: Die Gailachia hat auch trotz der längeren Pause nichts verlernt. Wieder einmal umrahmen detailreich gestaltete Kulissen den Abend, zudem ist in der Stadthalle nahezu jeder Platz gefüllt. Ein Novum gibt es allerdings trotzdem: In der diesjährigen Session, die unter dem Motto "Moheio holt das Lasso raus" alle Faschingsfreunde auf die Reise in den Wilden Westen nimmt, müssen die Monheimer auf ihr großes Prinzenpaar verzichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

