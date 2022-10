Die Kolpingfamilie Monheim spielt wieder Theater

In der Stadthalle Monheim wird ab 30. Oktober das "Reg'nwurmorak'l" Premiere feiern. Worum es geht und wann die Termine für die Aufführung der Kolping-Theatergruppe sind.

Nebelschwaden ziehen im Morgengrauen über die Ufer des Weihers. Erste Sonnenstrahlen spiegeln sich glitzernd auf der stillen Wasseroberfläche. Die ersten Vogelstimmen zaubern zarte Melodien in die Tiefe des angrenzenden Waldes. Plötzlich wird diese idyllische Atmosphäre durch einen lauten Knall jäh zerstört und eine markerschütternde Stimme ruft: „Oh du heiliger Wurm des Regens!“ - und schon ist der Zuschauer mittendrin, im neuen Stück der Kolpingfamilie Monheim. Ab 30. Oktober kommt es auf die Bühne der Stadthalle.

Darum geht es im Theaterstück "Reg'nwurmorak'l" in Monheim

Worum geht es? Seitdem sich im Ort herumgesprochen hat, dass die beiden schlitzohrigen Nassauers (Tanja Enzelberger und Walter Steib) angeblich weissagen können, ist allerhand Betrieb in ihrer schäbigen Fischerhütte: Der Zasterschorsch (Armin Strobl), ein „geldiger“ Bauernfünfer, will vorrangig erfahren, ob er die sprichwörtliche Katze im Sack gewinnbringend veräußern kann. Die tratschige Huaberin (Sandra Ratschker) hat Sorge, ob sie ihren gar so schiachen Sohn unter die Haube bringt. Auch der nicht mehr ganz so junge Gockerl-Willi wills wissen. Aber bei ihm (Richard Betker) geht es lediglich um ein mittelgroßes Bedürfnis. Und viele weitere wollen einen Blick in die Zukunft wagen.

Ob der Ursprung all dieser geschichtsträchtigen Szenen nun bei den alten Römern oder den antiken Griechen auszugraben ist, das kann dann höchstens noch das Mumien-Reserl (Aileen Mecklinger) beantworten. Vorausgesetzt sie findet ihren eigenen Pharao. Wer aber schlussendlich mit wem, oder ob sogar noch jemand unverhofft Nachwuchs bekommt, das erfährt der Besucher vom "Reg’nwurmorak‘l".

Das sind die Termine für das Theater der Kolpingfamilie Monheim:

Sonntag, 30. Oktober, um 14 Uhr und 19 Uhr und Samstag, 5. November, um 19 Uhr;

Karten gibt es an der Theaterkasse, kein Vorverkauf.

Eintritt: 8 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren.

Rentner / Pensionäre haben zur Nachmittagsvorstellung am 30. Oktober freien Eintritt. (AZ)

