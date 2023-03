Die Nadlergasse in Monheim wird neu gestaltet

Plus Der Monheimer Stadtrat segnet die Pläne für den Neuausbau der Straße ab. So sieht das Konzept aus.

Die Nadlergasse in Monheim soll saniert und verschönert werden. Mit der Festlegung der Ausführungsvariante hat der Stadtrat das Vorhaben einstimmig vorangebracht. Zuvor war im Beisein interessierter Anlieger vorgestellt worden, was dort umgesetzt werden soll.

Wie Bürgermeister Günther Pfefferer informierte, wurden im Bauausschuss bereits vier verschiedene Varianten für die Nadlergasse präsentiert. Aus den in dem Gremium geäußerten Meinungen und Anregungen entstand schließlich eine fünfte Variante, die Stephan Pfitzinger vom beauftragten Büro Wipfler Plan nun dem Stadtrat erläuterte.

Der hintere Teil der Nadlergasse in Monheim soll komplett gepflastert werden

So seien im vorderen Bereich, an der Abzweigung von der Neuburger Straße, gepflasterte Gehwege vorgesehen. Im Teil, der für gewöhnlich nur von den Anwohnern benutzt wird, soll die Nadlergasse vollständig mit Pflastersteinen gestaltet werden. Zudem ist eine Bepflanzung vorgesehen – „dort, wo ausreichend Platz dafür vorhanden ist“, so der Experte. Hier werde man sich auch mit den Anwohnern absprechen, kündigte Pfitzinger an.

Die Gesamtfläche, um die es bei der Neugestaltung in der Nadlergasse geht, bezifferte er mit etwa 1250 Quadratmeter. Auch eine erste Kostenschätzung hatte Pfitzinger im Gepäck. Für Verkehrsanlagen und Gestaltungsplanung seien aktuell 384.500 Euro angesetzt. Ein nächster Schritt ist nun, auf die Regierung von Schwaben zuzugehen, um Fördermittel aus der Städtebauförderung zu generieren.

Auch unter der Erde werde einiges gemacht, kündigte Pfitzinger an. So ist die Erneuerung von Kanal- und Wasserleitungen vorgesehen. Auch andere Spartenträger würden eingebunden, falls diese im Rahmen der Arbeiten ebenfalls tätig werden möchten. Die Gremiumsmitglieder brachten das Vorhaben geschlossen auf den Weg.