Dieb erbeutet Geldbörse einer Seniorin in Monheim

Eine Seniorin wird in einem Monheimer Supermarkt Opfer eines Diebstahls. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat die Geldbörse einer 80-Jährigen in Monheim gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Xaver-Reinhard-Straße einkaufen. Währenddessen entwendete der Täter aus ihrer Handtasche unbemerkt den Geldbeutel. Darin waren 200 Euro sowie sämtliche Dokumente der Seniorin, die aus einer benachbarten Juragemeinde kommt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch